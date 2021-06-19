مقتل 9 أشخاص واصابة 15 جراء تحطم طائرة شمال روسيا

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية صباح اليوم.



ونقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية عن رئيس الفرع الإقليمي لمديرية الطوارئ في منطقة كيميروفو فيكتور شيموهانوف قوله.. إن "طائرة من طراز إل 410" كانت تقل رياضيي القفز المظلي ،قامت بهبوط حاد في منطقة كيميروفو في الشمال الروسي مما أدى الى مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 بجروح ، أربعة منهم في حالة خطرة ، ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وأضاف شيموهانوف أن فرق الانقاذ سارعت الى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته.