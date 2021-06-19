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مقتل 9 أشخاص واصابة 15 جراء تحطم طائرة شمال روسيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

لقي 9 أشخاص حتفهم وأصيب 15 آخرون بجروح جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية صباح اليوم.

 

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء الروسية عن رئيس الفرع الإقليمي لمديرية الطوارئ في منطقة كيميروفو فيكتور شيموهانوف قوله.. إن "طائرة من طراز إل 410" كانت تقل رياضيي القفز المظلي ،قامت بهبوط حاد في منطقة كيميروفو في الشمال الروسي مما أدى الى مقتل 9 أشخاص وإصابة 15 بجروح ، أربعة منهم في حالة خطرة ، ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

 

وأضاف شيموهانوف أن فرق الانقاذ سارعت الى مكان الحادث ويعمل فريق تحقيق ميداني لتحديد أسباب الحادث وملابساته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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