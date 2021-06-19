شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان.. منع حركة الأفراد والمركبات من 8 مساءً إلى 4 فجراً لتفادي انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كوفيد19 في سلطنة عمان، قراراً بمنع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية “مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل” من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 فجرا، اعتبارا من مساء يوم الأحد الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر.

ويستثنى من ذلك الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة،وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتؤكد اللجنة العليا أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنية للتحصين ضد فيروس كوفيد19، وتدعو جميع المستهدفين للمبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بالمرض.

وفي الوقت الذي تُشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازيّة لتجنّب الإصابة بهذا المرض وتفشّيه، إلا أنها تُبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمّعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المُعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنيّة مستمرّة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.