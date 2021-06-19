شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا .. موجة حر شديدة تنذر باندلاع حرائق غابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يسود قلق متزايد بشأن الخطر الذي تشكله حرائق غابات في المنطقة المحيطة بالعاصمة الألمانية برلين، والتي تشهد درجات حرارة صيفية مرتفعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي أكبر حريق حتى الآن هذا الموسم، تكافح 43 وحدة إطفاء اليوم السبت ألسنة لهب تغطي مساحة 10 هكتارات بالقرب من بوتسوف.

وقال مركز قيادة إقليمي إنه تم استدعاء المزيد من قوات الإطفاء للمساعدة، بما في ذلك مروحية لإلقاء المياه على الحرائق

وتأخذ السلطات في الاعتبار احتمال وجود خطر آخر متمثل في ذخائر مدفونة من الحرب العالمية الثانية، والتي يمكن أن تشتعل وتعرقل جهود احتواء الحريق.