شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات دولية : الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نسبة المشاركة لم تتجاوز 10% .. ورئيسي متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أثارت الانتخابات الإيرانية ، ردود فعل عالمية منددة بالأجواء القمعية التي جرى فيها الانتخابات وأسفرت عن فوز إبراهيم رئيسي المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أوضح تقرير لنيويورك تايمز أن الانتخابات الإيرانية تأثرت بالفساد وسوء الوضع الاقتصادي، وأن الإيرانيون شعروا أن الانتخابات تم التلاعب بها لصالح "رئيسي". وقالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة إن نسبة المشاركة في الانتخابات لم تتجاوز 10%

فيما دعت منظمة العفو الدولية للتحقيق مع الرئيس الإيراني الجديد لارتكابه جرائم ضد الإنسانية، وقالت إن "الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية"، كما أن "رئيسي" دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران 2019، موضحة أن صعود رئيسي للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد.

ودعت منظمة العفو الدولية لإنشاء آلية محايدة لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها رئيسي في إيران.