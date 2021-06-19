ست فرق إطفاء تسيطر على حريق 'ضخم' وسط بغداد (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "ست فرق اطفاء أخمدت نيران الحريق التي اشتعلت داخل مخزن للزهور الاصطناعية البلاستيكية في منطقة التورات وسط الشورجة التجارية خلف عمارة الضمان في بغداد".وأضافت "طوقت وعزلت واقتحمت فرق الدفاع المدني المخزن المحترق ومنعت اتساع نيران الحريق الى المخازن والمحال التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية رغم كثافة الادخنة ونواتج الحريق السامة نتيجة احتراق كميات كبيرة من المواد البلاستيكية داخل المخزن".

وأوضحت المديرية، أن "سبب الحريق كان نتيجة عطب كهربائي نتيجة الحمل الزائد مما اشعل الحريق بادئ الأمر في المخزن".