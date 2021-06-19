انت الان تتابع خبر الكاظمي يبرق إلى رئيسي ويؤكد على توفير الأمن والإستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ببرقية تهنئة الى إبراهيم رئيسي، بمناسبة انتخابه رئيساً لإيران، فيما شدد على ضرورة توفير الأمن والإستقرار لسائر شعوب المنطقة.