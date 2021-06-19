إغلاق سيطرات كربلاء الخارجية ومنع دخولها.. مصدر يبين السبب

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "غلق سيطرات كربلاء الخارجية ومنع الدخول اليها يأتي تزامنا مع اربعين الناشط ايهاب الوزني".

وفي 9 أيار، اغتال مجهولون الناشط العراقي البارز وعضو منسقية التظاهرات، إيهاب الوزني، في هجوم مسلح في منطقة الحداد بمحافظة كربلاء.



واغتيال الوزني، أشعل الاحتجاجات في الداخل، إذ خرج المئات من الأشخاص الغاضبين، في تظاهرات بمدينة كربلاء، احتجاجا على جرائم الاغتيال ومطاردة الناشطين.