بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تفجير أحد أبراج الضغط العالي شمالي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة من قسم استخبارات عمليات بغداد، تمكنت القوات الأمنية في اللواء (44) فرقة المشاة الحادية عشرة من احباط تفجير أحد أبراج الضغط العالي".



وأشارت إلى "ضبط مواد متفجرة زنة (50) غرام مع فتيل اشتعال، وقداحة تفجير، وسلاح رشاش، في منطقة الإصلاح شمالي العاصمة بغداد، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصولياً".

