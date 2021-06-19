ارتفاع وفيات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت الصحة في تقريرها اليومي لليوم (السبت 19 حزيران/يونيو)، انه تم تسجيل 6 آلاف و448 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 3 ملايين و86 الفا و974 شخصا.وأضافت أن 931 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما أن 3 آلاف و307 اشخاص من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين من المستشفيات في إيران بلغ مليونين و736 ألفا و13 شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت الوزارة، أن 22 مليونا و321 الفا و145 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء ايران.



ولفتت الى تطعيم 4 ملايين و 374 الفا و729 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 906 الفا و546 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 5 ملایین و281 الفا و275 جرعة.