عمليات بغداد تضبط وتدمر وكراً لعصابات داعش شمالي العاصمة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، ضبط وتدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبتنسيق استخباري بين جهاز المخابرات الوطني ومديرية الاستخبارات العسكرية، ومتابعة قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، دمرت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد مضافة للإرهابيين شمالي بغداد".



واضاف، أن "قوة من اللواء (59) في فرقة المشاة السادسة تمكنت من ضبط وتدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية، تحتوي على أسلحة وأعتدة، وأرزاق ومواد لإعداد مضافات، في منطقة المحامدة شمالي بغداد".

