وفاة فنان مصري مشهور

بغداد - ياسين صفوان - غيب الموت الفنان المصري سيد مصطفى، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ66 عامًا.

ونشر مواطنه الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية بمصر، صورة للفنان سيد مصطفى، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، ليعلن عن نبأ وفاة الفنان المصري، حيث قال: "الدوام لله.. سيد مصطفى".

وولد الفنان سيد مصطفى في 20 أكتوبر عام 1955 وشارك منذ بدايته في التمثيل بالعديد من الأفلام والمسلسلات التي تخطت الـ350 عملًا، وكان يتميز في أغلب الأحيان بأدوار الشر التي برع فيها وصار من الوجوه المألوفة للمشاهدين.