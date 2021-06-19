التحالف يدمر 7 مسيرات أطلقها الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، تدمير 7 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وقال التحالف إن عملية اعتراض 7 مسيرات حوثية تمت بنجاح داخل الأجواء اليمنية.

وكان التحالف العربي قد أعلن، في وقت سابق، تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

وأوضح التحالف، في بيان، أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

وقد أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن استنكارها الشديد لاستمرار محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأدان الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان السبت، إطلاق المليشيا الحوثية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه المدنيين في مدينة خميس مشيط، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول لهدفها.