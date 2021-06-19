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رقم قياسي لإصابات كورونا في روسيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم قياسي لإصابات في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت العاصمة الروسية موسكو، السبت، 9120 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني على التوالي.

 

وأشارت إحصائيات نشرها موقع "ستوب كورونا فيروس. آر إف" إلى أن العدد يتجاوز الحصيلة اليومية المسجّلة الجمعة، والتي بلغت 9056.

 

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين بأن ازدياد تفشي الفيروس في المدينة ناجم عن متحوّر "دلتا" الذي رصد أول مرة في الهند.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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