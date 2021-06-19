شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تفرض حظراً جزئياً لمكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

فرضت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، السبت، حظرا جزئياً داخل البلاد، وذلك بمنع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة والأنشطة التجارية "مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل" من الساعة 8 مساء حتى الساعة 4 فجراً، اعتبارا من الأحد الموافق 20 يونيو وحتى إشعار آخر

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن هذا القرار يستثنى من منه الأنشطة والفئات التي تم الإعلان عنها في حالات الإغلاق السابقة.

وأكدت اللجنة أن جميع مؤسسات القطاع الصحي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خطة اللتحصين ضد فيروس "كورونا"، وتدعو جميع المستهدفين للمبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بالمرض.

وفي الوقت الذي تُشيد فيه اللجنة بالالتزام الذي يبديه أفراد المجتمع ومختلف المؤسسات بما تم اعتماده من ضوابط احترازيّة لتجنّب الإصابة بهذا المرض وتفشّيه، إلا أنها تُبدي استغرابها من استمرار البعض في إقامة التجمّعات للمناسبات المختلفة بما يخالف الضوابط المُعتمدة، وتؤكد أن الجهات المعنيّة مستمرّة في اتخاذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.