شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تسجّل عدداً قياسياً بإصابات «كورونا» لليوم الثاني على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
19 يونيو 2021
14:24 مساء
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موسكو - أ ف ب
أعلنت العاصمة الروسية موسكو، السبت، 9120 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في عدد قياسي جديد للإصابات لليوم الثاني على التوالي، بحسب بيانات حكومية.
وأشارت إحصائيات نشرها موقع «ستوب كورونا فيروس.آر إف»، إلى أن العدد يتجاوز الحصيلة اليومية المسجّلة الجمعة، والتي بلغت 9056. وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن ازدياد تفشي الفيروس في المدينة ناجم عن متحوّر «دلتا» الذي رصد أول مرة في الهند.
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