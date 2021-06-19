المشردون أهم من الأولمبياد

عرض الدكتور الفنان الياباني ساشيهيرو أوشي أعماله الفنية في مقابلة صحفية، وقال إنه انضم لمعارضي إقامة أولمبياد طوكيو لأن هناك احتياجات أكثر إلحاحاً للمجتمع.

وقال أوشي الذي يعمل في عيادة طبية بالقرب من ملعب يوكوهاما الذي يستضيف ألعاب البيسبول والسوفتبول في الأولمبياد: "الشرطة في يوكوهاما وطوكيو شددت الخناق على المشردين بسبب الأولمبياد وتحولت المساحات العامة التي كانت متاحة للجميع لأماكن محجوزة بالأقماع البلاستيكية كي لا يدخلها من ليس لديه مأوى".

وعرض أوشي أعماله في معرض للفنانين المعارضين للأولمبياد وقال إنه يتضامن مع قضايا المجتمع ويشعر بالمسؤولية تجاه المحرومين.