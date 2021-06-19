التحالف يعترض 7 طائرات مفخخة حوثية باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض وتدمير 7 طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوبي السعودية.

وقال التحالف إن "عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية"، حيث "تم صد المحاولة العدائية".

واعتبر التحالف، أن "محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب"، مؤكدا أنه "يتخذ الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

ودأبت ميليشيات الحوثي الإرهابية على إطلاق قذائف وصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المملكة، إلا أن قوات التحالف نجحت في اعتراض وتدمير الغالبية العظمى منها.