مقتل شخص وإصابة 11 إثر تحطم طائرة تحمل صناديق اقتراع في إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت السلطات الإيرانية أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 11 آخرون جراء تحطم مروحية في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأكد محافظ خوزستان، قاسم سليماني دشتكي، اليوم السبت أن المروحية المنكوبة تحطمت قرب مدينة دزفول، خلال نقلها صندوق اقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية إلى هذه المدينة من منطقة أحمد فدالة الوعرة.

وأشار المسؤول إلى أن جميع المصابين جراء الحادث نقلوا إلى المستشفى، غير أن حالة بعضهم متدهورة.

يذكر أن الانتخابات أُجريت في البلاد، يوم أمس الجمعة، وشملت: الرئاسية، والمجالس البلدية، والقروية، والتكميلية لمجلس خبراء القيادة، والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.