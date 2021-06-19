ظريف: رئيسي الرئيس المنتخب وعلى الجميع العمل معه

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 يونيو 2021 01:25 مساءً - منذ ساعتين

اعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، أنّ إبراهيم رئيسي هو الرئيس المنتخب للبلاد وعلى الجميع العمل معه من الآن فصاعداً.

أضاف ظريف، في تصريحات بعد يوم من تصويت في سباق انتخابي قاطعه الكثيرون استياء من المصاعب الاقتصادية والقيود السياسية، أنّ رئيسي سيقود إيران بشكل جيد.

وقال أمام منتدى ديبلوماسي، في منتجع أنطاليا التركي، إنّ القضايا المطروحة في محادثات إيران النووية مع القوى الغربية ليست عصية على الحل وإنه يأمل في تحقيق نتيجة قبل آب، وذلك بحسب (ا ف ب).