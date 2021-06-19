بايدن وهاريس يناشدان الأمريكيين المسارعة بالحصول على اللقاحات

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس الأمريكيين يوم الجمعة الحصول على اللقاحات الواقية من فيروس كورونا وذلك مع تزايد احتمالات الإخفاق في تحقيق هدف الرئيس بتحصين 70 بالمئة من البالغين قبل يوليو.



وقال بايدن في تصريح بالبيت الأبيض "تحركوا الآن. تحركوا الآن" داعيا الأفراد غير الحاصلين على اللقاح بالتحدث إلى أقاربهم وأصدقائهم الذين حصلوا على اللقاحات وكذلك أطبائهم.

وأضاف بايدن أن عدد الوفيات والمرضى بالمستشفيات يتراجع "بشكل كبير في المناطق التي يحصل سكانها على اللقاح".

وفي حال استمرار وتيرة التطعيم على المستوى الحالي، فإن الولايات المتحدة ستخفق على الأرجح في تحقيق هدف بايدن بتحصين 70 بالمئة من البالغين بجرعة واحدة على الأقل قبل الرابع من يوليو تموز الذي يوافق عيد الاستقلال في أمريكا.

ووصل عدد الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات في أمريكا حتى الجمعة 65.1 بالمئة. وكانت النسبة قد زادت بأقل من واحد بالمئة خلال الأسبوعين الماضيين.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إن حملة بايدن لتسريع التطعيم منذ توليه السلطة في يناير تؤتي ثمارها مشيرين إلى تراجع عدد الإصابات والوفيات ومرضى الفيروس بالمستشفيات إلى أدنى مستوياتها منذ ظهور الوباء في مطلع 2020.