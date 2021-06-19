ميليشيا الحوثي تقتحم وتغلق عدد من المراكز الشرعية والصيفية

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

استنكرت وزارة الأوقاف والإرشاد اقدام ميليشيا الحوثي الانقلابية على اقتحام وإغلاق عددٍ من المراكز الشرعية والصيفية في المناطق التي تسيطر عليها، في سلوك همجي يكشف مستوى القطيعة بين هذه المليشيا وبين الشعب اليمني وهويته وعمقه العربي والإسلامي.



وأكدت الوزارة في بيان لها ان مثل هذه التصرفات تؤكد ان ميليشيا الحوثي، فئة عنصرية خارجة عن الصف الوطني ولا تؤمن بالسلام والتعايش من خلال ممارستها ضد المخالفين لها مذهبياً أو سياسياً.

وطالبت من الجهات الرسمية والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الأعمال العدائية.. داعية جميع القوى الوطنية إلى العمل الجاد والفوري على رص الصف من أجل مواجهة هذه الميليشيا الطائفية والعنصرية التي تعمل جاهدةً على احتكار المحاضن العلمية وتحويلها إلى محاضن طائفية لتجنيد الطلاب للقتال والإرهاب، وتنفيذ دورات تعبوية، وإصدار التعميمات المفخخة لخدمة أجندتها الهادفة لمسخ الهوية اليمنية، ومحاولة تكريس الخرافة والثقافة الإيرانية الهدامة.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى النظر في جذور المشكلة اليمنية وفي مقدمتها ثقافة الاستعلاء والعنصرية التي تنطلق منها هذه المليشيا وتمثل أخطر روافدها في الحرب على الشعب اليمني وهويته، وتحث على مساعدة اليمنيين في التغلب على هذه الثقافة المتخلفة وتجريمها وصولاً إلى تحقيق السلام وعودة التعايش السلمي.