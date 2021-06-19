شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 2109 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة 2109 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 610,179 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1752 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 2075 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 589,235 حالة.