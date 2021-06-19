شكرا لقرائتكم خبر عن الصين .. تشديد القيود بعد اكتشاف إصابة بـ "دلتا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد مطار مدينة "شنجن" الصينية المجاورة لهونج كونج، المراقبة على دخول منشآته، بعد أن تبين إصابة موظفة بمطعم هناك بسلالة "دلتا" لفيروس كورونا المستجد، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

ويجب أن يقدم جميع الزوار للمنشآت ولمركز المرور الأرضي اختبارا سلبيا للحمض النووي، في غضون الساعات الـ48 السابقة لدخولهم، طبقا لبيان، تم نشره على حساب "شنجن إيربورت جروب" على موقع التواصل الاجتماعي "وي شات".