بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000 سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,470,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 118,61 دولار 100 باوند ⬅️ 137,96 دولار 100 دولار ⬅️ 874,14 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1762,17 $ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 73,26 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 70,88 دولار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انت الان تتابع خبر اسعار العملات الاجنبية والمعادن الثمينة في العراق والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية