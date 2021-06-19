انت الان تتابع خبر ايران.. مصرع واصابة 12 شخصا بتحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تحطمت مروحية ايرانية، اليوم السبت، حينما كانت تحمل صندوق اقتراع للانتخابات لنقله من منطقة احمد فدالة الوعرة الى مدينة دزفول في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.
ووفقا لما اعلنه محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، فان هذا الحادث الذي وقع قرب مدينة دزفول ادى الى مصرع شخص واصابة 11 آخرين.
واضاف، ان "جميع جرحى الحادث نقلوا الى المستشفى الا ان حالة بعضهم متدهورة".
واضاف، ان "جميع جرحى الحادث نقلوا الى المستشفى الا ان حالة بعضهم متدهورة".