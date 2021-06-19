ايران.. مصرع واصابة 12 شخصا بتحطم مروحية تحمل صناديق اقتراع

ووفقا لما اعلنه محافظ خوزستان قاسم سليماني دشتكي، فان هذا الحادث الذي وقع قرب مدينة دزفول ادى الى مصرع شخص واصابة 11 آخرين.

واضاف، ان "جميع جرحى الحادث نقلوا الى المستشفى الا ان حالة بعضهم متدهورة".

