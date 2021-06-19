لقاءات إيطالية– ليبية.. مطالب بحسم 6 ملفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصلت اللقاءات الليبية الإيطالية في العاصمة روما، التي وضعت على أجندتها عدة ملفات، في إطار رؤية مشتركة لتحقيق استقرار البلد الأفريقي.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن عقيلة صالح، التقى مساء الجمعة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي بييرو فاسينو، لبحث سبل دعم البرلمان الإيطالي نظيره الليبي بالخبرات وتبادل الزيارات البرلمانية للاطلاع على جوانب العمل البرلماني في إيطاليا.

ففي الملف الأول، أكد البيان أن اللقاء تناول تعزيز التعاون المشترك بين المجلسين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، ومناقشة نقل الخبرات الإيطالية في مجال العمل البرلماني وإقامة دورات لموظفي ديوان مجلس النواب الليبي، لما للبرلمان الإيطالي من خبرة واسعة في هذا الصدد.

وفيما لم يذكر النواب الليبي تفاصيل أخرى عن اللقاء، قالت وكالة "نوفا" الإيطالية، إن فاسينو أكد لعقيلة صالح، ضرورة استمرار عملية الاستقرار والتهدئة في ليبيا، مع احترام موعد 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أولوية مطلقة

وأضاف البرلماني الإيطالي، أن بلاده تعتبر تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا أولوية مطلقة، مؤكداً دعم روما الكامل للسلطة المؤقتة والدولة الليبية لتنفيذ المراحل التالية من الانتقال المؤسسي (الدستور)، وقانون الانتخابات، والميزانية، وتنصيب سلطات الرقابة.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإيطالي على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار، وخروج جميع القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.







وأكد أنه إلى جانب البرلمان الأوروبي، فإن البرلمان الإيطالي أيضًا يؤكد استعداده لتقديم دور للدعم الفني في تحديد العمل البرلماني ونشاطه، كما هو الحال بين لجان البرلمان الإيطالي والليبي.

إعادة الإعمار

وأشار إلى ضرورة تعاون إيطاليا وليبيا في العديد من الملفات الاستراتيجية، مشيراً الى ملفات إعادة إعمار المنطقة واستقرارها، من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، وتنفيذ اتفاقية 2008.

وبشأن ملف الهجرة، أوضح فاسينو أن هذه القضية يجب إدارتها معاً، عبر مكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل اتفاقيات الهجرة القانونية، والممرات الإنسانية، وإشراك المؤسسات الدولية لاحترام حقوق الإنسان.







وكان عقيلة صالح أكد خلال لقائه الخميس وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأخير، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

روما تفتح ذراعيها

وتستقبل روما خلال الفترة المقبلة بعض القادة السياسيين الليبيين، مثل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يجري زيارة إلى إيطاليا بدأها أمس.

وسيلتقي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الثلاثاء المقبل، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كيرينالي قبل التوجه إلى قصر كيجي للقاء رئيس الوزراء ماريو دراغي، وذلك عشية مؤتمر برلين 2.

كانت وكالة "نوفا" الإيطالية أكدت أن الحكم على نتائج هذه الزيارات سيتم عقب انعقاد مؤتمر برلين2، موضحة أنها تكتسب أهمية بالنظر إلى أنها ذات هدف مزدوج.