شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم رئيسي.. من هو الرئيس الإيراني الجديد؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ولد سيد إبراهيم رئيس الساداتي، المعروف باسم إبراهيم رئيسي، في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960، في حي نوغان القديم في مدينة مشهد عاصمة محافظة "خراسان رضوي"، وتربى في أسرة متدينة يرجع نسبها إلى السادات الحسينيين.

وبدأ رئيسي نشاطه السياسي بمشاركته في احتجاجات شعبية انطلقت اعتراضاً على إهانة الخميني في صحيفة "اطلاعات"، فيما عين في السلك القضائي وكيلاً للمدعي العام لمدينة كرج 1980، عندما كان يبلغ من العمر 20 عاماً فقط، ثم شغل منصب المدعي العام في طهران من 1989 إلى 1994.

ومع تعيين صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية، أصبح رئيسي النائب الأول له لمدة 10 سنوات من 2004 إلى 2014، بالإضافة إلى عمله رئيساً للمفتشية العامة لمدة 10 سنوات أيضاً، ليتولى في آذار / مارس 2019، منصب رئيس السلطة القضائية.

ويعتمد برنامج رئيسي الانتخابي على مكافحة الفساد داخلياً وتحسين الأوضاع المعيشية، وخارجياً في الاستمرار بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي، والاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية بجانب الأنشطة السياسية.

وسبق لرئيسي (60 عاماً) الترشح في الانتخابات الرئاسية 2017، وخسر أمام حسن روحاني، بعدما حصد 38% من أصوات الناخبين فقط، ليعود هذه المرة بالظفر بالانتخابات بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور عدداً من المرشحين الإصلاحيين الأقوياء مثل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق، الأمر الذي أفضى إلى مقاطعة واسعة للانتخابات.

وسيكون رئيسي ثامن رئيس للبلاد منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة إيران.