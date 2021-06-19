شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى زيارته الميدانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، في إطار الجولة التفقدية للمحافظة، لمتابعة لزيارة عددا من المشروعات.

وكان في استقبال الوفد البرلماني، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدمياط، وعددا من القيادات التنفيذية للمحافظة.

ورحبت الدكتورة منال عوض، بالوفد البرلماني، خلال زيارته، مؤكدة على التعاون الجاد والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وقالت إنه عن طريق لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب نستطيع عرض مشاكلنا من أجل إيجاد الحلول، متابعة: في الوقت ذاته نتقبل أي نقد من أجل تحسين الأداء وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة تفقد حديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بعد تطويرها، وموقف عزب النهضة (موقف نقل داخلي)، ومشروع إنشاء مجزر ومحجر صحي وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بشطا.

كما تتفقد اللجنة سوق الجملة بشطا، وموقف شطا (موقف نقل خارجي)، وكذلك المجزر القديم بشطا.

وتقوم اللجنة بزيارة مدينة رأس البر، وتفقد السوق الحضاري بشارع 51، وكورنيش البحر بشارع 51، تفقد عمارات شمال وجنوب قرية الصيادين بشارع 51، وتفقد السوق الحضاري بشارع 33.

يشارك في الزيارة، النواب: محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلا اللجنة، وعمرو درويش، أمين السر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، والنواب: أمل زكريا، إيمان الألفي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، محمود البرعي، محسن أبو سمنة، أسامة الأشموني، محمد طلبة عبد السلام.















