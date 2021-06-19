عاجل.. تحطم مروحية إيرانية في غرب البلاد

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

تحطمت مروحية إيرانية، السبت، في مرتفعات مدينة أليغودرز التابعة لمحافظة لرستان غربي البلاد.



وبحسب تقارير إيرانية مبدئية فإن المروحية تتبع لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.

وأكد رئيس جمعية الهلال الأحمر بمحافظة لرستان، صارم رضائي، أن "المروحية التابعة للهلال الأحمر كانت تشارك بمهمة انتخابية وسقطت قبل ساعات في مرتفعات مدينة أليغودرز".

ووفقا لـ"رضائي"، فإن المروحية أقلعت قبل ساعة؛ حيث كانت متجهة من إقليم خوزستان جنوب إيران، وسقطت في مرتفعات مدينة أليغودرز غرب البلاد.

وأشار إلى وقوع ركاب المروحية بين قتيل ومصاب، موضحا أنها كانت تعمل لمقر الانتخابات في محافظة خوزستان ذات الغالبية العربية جنوب إيران.

ولم يعرف بعد العدد الدقيق للقتلى والجرحى في هذا الحادث، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

ولم يمر كثيرا على تصريح مساعد وزير الداخلية الإيراني حسين ذو الفقاري عن أن بلاده لم تشهد أي حادث خلال الانتخابات الجمعة حتى تم الإعلان السبت عن حادث الطائرة.

وأعلنت الداخلية الإيرانية عن فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي بنسبة 63 بالمائة من الأصوات بعد فرز 90 بالمائة من أصوات الناخبين.

وحصل رئيسي على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت من أصل 28 مليون مشارك بالانتخابات الرئاسية.