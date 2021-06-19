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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

اعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 22 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 6 إصابات مؤكدة.

 

اللجنة أكدت في نشرتها اليومية، أن ‏مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه في 7 محافظات، بينها 6 إصابات مؤكدة توزعت بواقع (3 في المهرة، حالتين في عدن، وحالة وحيدة في البيضاء).

 

كما سجًّلت حالة وفاة وحيدة و6 حالات شفاء جميعها في تعز.

 

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة إلى (6875) حالة، منها (1352) حالة وفاة، و(3846) حالة شفاء.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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