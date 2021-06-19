مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

اعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 22 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينها 6 إصابات مؤكدة.

اللجنة أكدت في نشرتها اليومية، أن ‏مستجدات‎كورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 22 حالة اشتباه في 7 محافظات، بينها 6 إصابات مؤكدة توزعت بواقع (3 في المهرة، حالتين في عدن، وحالة وحيدة في البيضاء).

كما سجًّلت حالة وفاة وحيدة و6 حالات شفاء جميعها في تعز.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها في مختلف المناطق اليمنية المحررة إلى (6875) حالة، منها (1352) حالة وفاة، و(3846) حالة شفاء.