شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : الاعتداءات الحوثية ضد المملكة تهدد سلامة المدنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت البحرين بشدة قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق طائرة دون طيار ( مفخخة ) تجاه مدينة خميس مشيط في المملكة، في استهداف متواصل ومتعمد لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم بكفاءة ويقظة قوات دعم التحالف في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدةً وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة الشقيقة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تشكل خطرًا جسيمًا على سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.