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قتيلان جراء انهيار مدرسة تحت الإنشاء في بلجيكا

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الدمام - شريف احمد - عقب انهيار مدرسة ابتدائية تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب الساحلية البلجيكية، تم انتشال جثة شخص آخر صباح اليوم السبت.

وأضافت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) أن أربعة أشخاص مازالوا في عداد المفقودين، وأن البحث مستمر سعيا للعثور عليهم تحت الأنقاض.

وانهارت أجزاء من المبنى الجديد والسقالات في حي نيو زويد بعد ظهر أمس الجمعة، لأسباب لم تتضح بعد.

وتم انتشال أول جثة من أسفل الأنقاض، وإنقاذ تسعة آخرين، ثمانية منهم مصابون بجروح خطيرة، والتاسع بجروح طفيفة.

وبحسب البيانات، كان الضحايا يعملون في موقع البناء، كما أن المفقودين أيضا عمال بناء.

ويجرى الاستعانة بكلاب بوليسية ورافعات متخصصة للبحث عن المفقودين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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