شكرا لقرائتكم خبر عن كندا : سنقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الهجرة واللاجئين والجنسية الكندي ماركو ميندتشينو يوم الجمعة إن بلاده ستقبل المزيد من اللاجئين وأسرهم هذا العام في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.

وأضاف أن كندا ستقبل ما يقارب مثلي عدد الأشخاص المشمولين بالحماية، وهم من تقدموا بطلبات لجوء وحصلو على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم من الدرجة الأولى في الخارج. والعدد الجديد المستهدف هو 45 ألفا ارتفاعا من 23500.

تأتي تصريحات الوزير قبل اليوم العالمي للاجئين يوم الأحد.