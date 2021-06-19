انت الان تتابع خبر 'فيفي عبده' ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لتثير الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو رقص، بملابس مثيرة، ما فجّر غضب المعلّقين.
ونشرت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص كعادتها أمام منزلها، لكنها تعرضت للهجوم والانتقاد من متابعيها بسبب استمرارها في نشر مقاطع الرقص بعد وعكتها الصحية التي تعافت منها قبل فترة قليلة ونتيجة لملابسها الفاضحة.