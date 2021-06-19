انت الان تتابع خبر 'فيفي عبده' ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده لتثير الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو رقص، بملابس مثيرة، ما فجّر غضب المعلّقين.