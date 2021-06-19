انت الان تتابع خبر ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، بجلسة نقاشية بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تنمية مستدامة" خلال أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ في الجمهوريّة التركية.