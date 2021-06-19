انت الان تتابع خبر ضمن أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.. وزير الخارجية يشارك بجلسة نقاشية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شارك وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم السبت، بجلسة نقاشية بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تنمية مستدامة" خلال أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ في الجمهوريّة التركية.
وقالت الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الخارجيّة فؤاد حسين، شارك بجلسة نقاشية بعنوان "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو تنمية مستدامة" خلال أعمال مُنتدى أنطاليا الدبلوماسيّ في الجمهوريّة التركية وبمُشاركة وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي، والجزائري صبري بوقادوم.