روحاني يزور رئيسي في مبنى السلطة القضائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - زار الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي تنتهي ولايته خلال 45 يوما، المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية، إبراهيم رئيسي في مكتبه بطهران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية تابعتها مراسلة "العين الِإخبارية" في طهران، إن روحاني توجه إلى مبنى السلطة القضائية للقاء المرشح إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء، لتهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، إن "روحاني ناقش مع رئيسي أيضاً قضايا عديدة من بينها المشاركة الشعبية في الانتخابات وانعكاساتها على سلطة الجمهورية الإسلامية".

وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات الإيرانية أعلنت في وقت سابق، فوز إبراهيم رئيسي بنسبة 63 بالمائة من الأصوات بعد فرز 90 بالمائة.

وحصل رئيسي على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت مقابل 3 ملايين و300 الف صوت للمرشح المتشدد محسن رضائي، ونحو مليوني صوت للمرشح الإصلاحي عبدالناصر همتي، بحسب النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبذلك أصبحت السلطات الثلاث في إيران؛ رئاسة الجمهورية والبرلمان والقضاء بقبضة التيار الأصولي المتشدد.

ومن المقرر أن يعين المرشد علي خامنئي رئيساً جديداً للسلطة القضائية خلفاً للمرشح الفائز بالانتخابات إبراهيم رئيسي.

ويصدر التكليف الرسمي لرئيسي برئاسة الجمهورية، من قبل المرشد علي خامنئي خلال 45 يوما، ثم تتم عملية التنصيب.



