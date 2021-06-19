شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس المتوقعة في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق( نجران ،جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ). في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية ، الرياض ، نجران). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف في الجزء الشمالي والاوسط ، وحالة البحر متوسط الموج تصل الى مائج في الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج

