شكرا لقرائتكم برنامج الغذاء العالمي: عشرات الملايين عرضة للمجاعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذر برنامج الغذاء العالمي من أن أكثر من 270 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، معظمهم في إفريقيا والشرق الأوسط، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تعرض الملايين لخطر الموت جوعا، وفقا لما نقله موقع "فويس أوف أميركا".

وتقول الوكالة الأممية، إن عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة الوشيك ارتفع من 34 مليونا العام الماضي إلى 41 مليونا في العام الحالي.

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ونبه المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون بالفعل ظروفا شبيهة بالمجاعة في كل من إقليم تيغراي الإثيوبي، ومدغشقر ، واليمن، بالإضافة إلى جنوب السودان.

اليمن مجاعة

من جهته قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إن عدد النازحين بسبب الحروب والأزمات في العالم قد تضاعف خلال عقد من الزمن، ليتجاوز الاثنين والثمانين مليونا.

وفي دوامة النزوح تتقاذفهم الحروب تارة والأزمات العالمية تارة أخرى وتتسع الدائرة والدوامة أضعافا مضاعفة.

وبالأرقام الرسمية الأممية، فإن عدد النازحين في سنوات عشر فاق الاثنين والثمانين مليون نازح، ما اعتبرته الأمم المتحدة رقما قياسيا، رغم جائحة كورونا التي أغلقت الحدود بين الدول والدعوات الأممية لوقف إطلاق النار استمرت النزاعات في التسبب بنزوح الكثيرين.

ويبدو أن كوفيد 19 لم يكن له أي تأثير على بعض الأسباب الجذرية الرئيسية التي تدفع الناس إلى الفرار، فالحرب والعنف والتمييز ظروف استمرت بغض النظر عن أي شيء طوال فترة الوباء.

لذا فإن تقرير عشرين عشرين يشير إلى زيادة جديدة لقد انتقلنا من تسعة وسبعين مليونا وخمسمئة ألف لاجئ ونازح في التقرير السابق إلى اثنين وثمانين مليونا وأربعمئة ألف مليون هذه المرة بزيادة قدرها ثلاثة ملايين.

ولكن بحسب الأمم المتحدة فإن هذه الزيادة وعلى مدى عقد كامل من الزمن قد تضاعفت لتصل لهذا الرقم.

وتشكل فئة الشباب ما نسبته اثنان وأربعون في المئة من النازحين فيما تفيد تقديرات المفوضية أن نحو مليون طفل ولدوا كلاجئين بين عامي الفين وثمانية عشر والفين وعشرين.

وتسبب الاقتتال أثيوبيا والسودان واليمن وأفغانستان إلى زيادة عدد النازحين بأكثر من مليون شخص العام الماضي، بحسب التقرير الأممي.

ودعت الأمم المتحدة وفي هذا الصدد قادة العالم إلى وضع خلافاتهم جانبا ووضع نهاية للنهج السياسي الأناني الذي تعتمده هذه الدول للحد من حركة النزوح التي تسببها النزاعات.