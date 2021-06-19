شكرا لقرائتكم وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران يبحثون عملية السلام الأفغانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلتقي وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا التركية، في اجتماع ثلاثي يبحث فيه الوزراء محادثات السلام الأفغانية.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن الاجتماع الثلاثي سيتناول إلى جانب التطورات في محادثات السلام في أفغانستان، مناقشة مجالات التعاون بين الدول الثلاث مثل الأمن والطاقة والاتصال والهجرة غير النظامية.

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واستؤنفت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، الثلاثاء الماضي، في الدوحة بعد توقّف استمر أكثر من شهرين، وفق ما أعلن ممثلون عن الطرفين.

وتعثّرت المفاوضات الأفغانية في أبريل، والتي كان من المزمع لمدينة إسطنبول التركية استضافتها، بعد رفض طالبان المشاركة في قمة تركيا حول مستقبل أفغانستان.

على صعيد متصل، صرح مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك سوليفان، يوم الخميس الماضي، بأن تركيا تخطط لضمان أمن مطار كابول بعد الانسحاب الأميركي، مشيرا إلى أن رئيسي البلدين جو بايدن ورجب طيب أردوغان تحدثا عن ذلك في اجتماع بروكسل الأخير.

وقررت الولايات المتحدة استكمال سحب قواتها من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، وسط ترجيحات بدور تركي في تأمين مطار كابول بعد الانسحاب الأميركي، ولكن ترفض طالبان بقاء القوات التركية في البلاد بعد الانسحاب الأميركي.