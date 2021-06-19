شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسي يفوز بالانتخابات الإيرانية بـ62% من الأصوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران - أ ف ب

ذكرت نتائج أولية رسمية إيرانية، السبت، أن المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات الرئاسية في إيران من الدورة الأولى، بحصوله على 62% من أصوات المقترعين.

وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف، بأن رئيسي (60 عاماً) حصل على «أكثر من 17,8 مليون» صوت من أصل 28,6 مليون من أصوات المقترعين، علماً بأن أكثر من 59,3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.