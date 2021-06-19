شكرا لقرائتكم خبر عن أوغندا تفرض حجراً صحياً لستة أسابيع بسبب ارتفاع الإصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كمبالا- أ ف ب

أعلن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الجمعة إجراءات جديدة لمواجهة كوفيد-19 تشمل تعليق التنقّلات داخل البلاد لمدّة ستّة أسابيع على الأقلّ، في وقتٍ بلغ معدّل الإصابات مستوى قياسيّاً في هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا.

وستُحَظّر نقليّات الركّاب، الخاصّة منها والعامّة، لكنّ الحدود ستظلّ مفتوحة للسيّاح ونقل البضائع، وسيسري حظر للتجوّل من الساعة 19,00 حتّى الخامسة والنصف صباحاً.

وقال موسيفيني في خطاب متلفز «كلّ المركبات التي تقلّ الركّاب ستتوقّف عن العمل».

كما نُصح بإبقاء العمّال داخل المصانع ومواقع البناء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ الجمعة الساعة 22,00 وستبقى سارية ستّة أسابيع على الأقلّ.

وكانت أوغندا فرضت السنة الفائتة إجراءات صارمة رغم عدم تسجيلها سوى عدد قليل من الإصابات، لكنّ الجائحة اشتدّت في الأسابيع الفائتة، وهو ما يعرّض النظام الصحي الهشّ للخطر.

وقال أطبّاء لوكالة فرانس برس إنّ نقص الأكسجين والأدوية أثّر في المستشفيات، في وقتٍ زادت الإصابات اليوميّة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من 100 إلى أكثر من 1700، على الرغم من الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي بما في ذلك إغلاق المدارس والحانات ومنع معظم التجمعات.

وحذّر موسيفيني من أنّ «المستشفيات مكتظّة».

وسجّلت أوغندا 70893 إصابة بكوفيد-19، بينها 582 وفاة.