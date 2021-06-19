شكرا لقرائتكم خبر عن النرويج تخفف القيود الصحية بعد تراجع الإصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوسلو- أ ف ب

أعلنت النرويج الجمعة تخفيف مزيد من القيود الصحّية التي كانت قد فرضتها، وذلك في ضوء تراجع الإصابات بكوفيد-19 وتقدّم حملة التطعيم على أراضيها.

وخلال إعلانها عن الدخول في المرحلة الثالثة من برنامج إعادة فتح البلاد، قالت رئيسة الوزراء إرنا سولبرغ «نحن على السكّة، حان وقت التحرّك في النرويج».

واعتباراً من الأحد، سيُتاح تنظيم أحداث خاصّة كحفلات زفاف، وغيرها بمشاركة 100 شخص حدّاً أقصى، كذلك، سيُسمح بوجود ما يصل إلى خمسة آلاف متفرّج في الملاعب.

وسيرتفع عدد الأشخاص المسموح باستقبالهم في منزل واحد من 10 إلى 20.

وسيتمكّن البالغون من ممارسة الرياضة دون الحاجة إلى الإبقاء على مسافة متر واحد بين بعضهم بعضاً.

وسيُصبح السفر من الخارج وإليه أسهل أيضاً، رغم الإبقاء على بعض القيود لمنع انتشار النسخ المتحوّرة الجديدة.

واعتباراً من 5 تموز/يوليو، سترفع وزارة الخارجيّة أيضاً توصية سابقة للمواطنين بأن لا يقوموا إلّا بالرحلات الضرورية إلى الأراضي الأوروبية (المنطقة الاقتصادية الأوروبية، شنغن، المملكة المتحدة).