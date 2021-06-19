النائب تيسير مطر يهنئ حزب الأحرار بمرور 45 عاما على تأسيسه

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القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، طارق درويش رئيس حزب الأحرار، بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس حزب الأحرار، واصفا إياه بالحزب التاريخي والذى له بصمة كبيرة في الحياة السياسية المصرية.

وعقد حزب الاحرار الاشتراكيين برئاسة طارق درويش رئيس الحزب احتفالية كبري بمناسبة اليوبيل الفضي للحزب ومرور 45 عاماً علي التأسيس وسط مشاركة فاعلة من قيادات تحالف الاحزاب المصرية برئاسة المهندس تيسير مطر أمين عام التحالف وعضو مجلس الشيوخ، واللواء سيف عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي والدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين ومحمود نفادي نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الاعلامي للتحالف وعدد من رموز العمل السياسي والشعبي والمستشار خالد فؤاد رئيس الشعب الديمقراطي وحضر الاحتفالية وفد من أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الهلباوي الأمين العام للحزب بالمحافظة نيابة عن رئيس الحزب رؤوف السيد علي .

وحزب الأحرار الاشتراكيين أنشئ كمنبر سياسي عام 1976، تحول الي حزب سياسي باسم حزب الاحرار الاشتراكيين عام 1977 كواحد من ثلاث احزاب مصرية بعد عودة الحياة الحزبية (حزب التجمع " يسار " - حزب مصر " وسط " – حزب الاحرار " يمين ") بزعامة المرحوم مصطفي كامل مراد (أحد الضباط الاحرار) وصدرت أول صحيفة معارضة في مصر تمثل الحزب (جريدة الاحرار1977).



احتفالية حزب الاحرار



النائب تيسير مطر يهنئ حزب الأحرار