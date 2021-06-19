شكرا لقرائتكم خبر عن 173.8 مليار جنيه لبرامج تحسين مستوى المعيشة بالموازنة الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بأن تراعى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة إعداد مشروع موازناتها تبعا لنظام موازنة البنود ونظام البرامج، وفى ضوء تقديم وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة طبقا لنظام البرامج والأداء فقد تبين للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن عدد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة بلغ 5 أهداف تم بلورتها فى 25 برنامج رئیسی و163 برنامج فرعی.

وقد جاءت هذه الأهداف على النحو الآتى: (الهدف الاستراتيجي الأول: حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية - الهدف الاستراتيجي الثاني: بناء المواطن المصري - الهدف الاستراتيجي الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي - الهدف الاستراتيجي الرابع: النهوض بمستويات التشغيل - الهدف الاستراتيجي الخامس: تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى).

وتبلغ قيمة الاعتمادات المقدرة والتى خصصت لتنفيذ البرامج الرئيسية للأهداف الاستراتيجية وما ينبثق منها من برامج فرعية نحو 567 مليار و169.1 مليون جنيه وُزعت من حيث القيمة على النحو الآتى:

- حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية 60 مليار و166.9 مليون جنيه.

- بناء المواطن المصرى 154 مليار و686.3 مليون جنيه.

- التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى 177 مليار و683.1 مليون جنيه.

- النهوض بمستويات التشغيل 990.7 مليون جنيه.

- تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى 173 مليار و842.6 مليون جنيه.