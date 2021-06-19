إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين انقلاب سيارة ميكروباص على جانب الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط.

وأسفر الحادث عن إصابة "عبدالنبي. خ. م" 45 عامًا، و" راشد.ع. ا " 30 عامًا، و"شعبان. ع. ا" 45 عامًا، و" خالد.ف. م" 50 عامًا، و"خالد.ع.ع" 27 عامًا، و"محمد.ع.س" 29 عامًا .

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.