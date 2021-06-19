الأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية في ندوة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، ندوة إرشادية للمزارعين حول الأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية.

وقال الدكتور ناجي عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، إن جرى تنظيم الندوة بقرية الشركة 17 شمال مدينة الخارجة، بحضور مزارعي القرية وبعض موظفي الوحدة المحلية للقرية.

وأوضح ناجي، أن الندوة تناولت بالشرح الأمراض الوبائية وخطورتها على الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، وأهمية التحصينات وطرق الوقاية والتربية المنزلية السليمة للدواجن وانفلونزا الطيور وطرق الوقاية والذبح الآمن.