بتكلفة 30 مليون جنيه.. إحلال وتجديد 4 وحدات صحية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفرالشيخ، اليوم السبت، تسليم إدارة التخطيط بالمديرية 4 وحدات صحية إلى الشركة المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد.

وأكدت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الوحدات الصحية الأ ربع، هي الحنفي، في بلطيم، والمركز الطبي بالحمراوي، والوحدة الصحية بالروضة، الوحدة الصحية بإسحاقة.

وقالت إن تكاليف أعمال الإحلال، والتجديد للوحدات الصحية الأربع، تجاوزت 30 مليون جنيه، للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية، ورفع كفاءة الوحدات الصحية في محافظة كفر الشيخ.