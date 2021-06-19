رئيس جامعة حلوان لمصراوي: الأعلى للجامعات يجتمع بعد قليل لتحديد موعد تطبيق تعديلات نظام الدراسة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ورئيس اللجنة المشكلة لبحث تعديلات المادة 79 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، لمصراوي، إن المجلس الأعلى للجامعات يعقد بعد قليل جلسة لبحث موعد تطبيق التعديلات التي انتهت إليها اللجنة بشأن نظام الدراسة في الجامعات.

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن تفاصيل نظام التعليم الجامعي الجديد وإلغاء نظام سنوات التخرج.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنه يتم متابعة الأنظمة الجديدة في التعليم حتى نواكب بخريجينا ما يحدث في العالم".

وأشار إلى أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على نظام الساعات الدراسية لا يحتاج إقرارًا من مجلس النواب، معقبًا: "الكرة حاليًا في ملعب المجلس الأعلى للجامعات لإقرار نظام الساعات المعتمدة".

ولفت: "كلية الهندسة على سبيل المثال لكي يتخرج الطالب يجب أن يحصل على 182 ساعة دون التقيد بعدد سنوات التخرج، أما كلية التجارة لها عدد من الساعات يمكن الحصول على الشهادة خلال 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف".

وأوضح: "سيتم إعادة النظر في السنوات الدراسية وفقًا للساعات أو النقاط المعتمدة"، لافتًا إلى أن الحصول على الحد الأدنى من الساعات للحصول على الدرجة العلمية.

وأكد أن النظام الجديد يستفيد منه الطلاب الجدد وليس المنقولين لفرق أعلى، ومن يلتحق على نظام يتخرج وفقًا له ولا يجوز التبديل بين الأنظمة التعليمية المختلفة، لافتًا إلى أن لكل كلية طبيعة دراسة وحساب عدد الساعات المعتمدة والفروق بين النظري والعملي تشمل التخصصات أيضًا.

وأشار: "لدينا عدد كبير من الجامعات الخاصة واتفاقات التعاون مع الجامعات الدولية ولابد أن يكون النظام موحدًا بين الاثنين"، مضيفًا أنه بحساب الساعات المعتمدة لن يتخرج طالب من كلية التجارة قبل 3 سنوات والهندسة قبل 4 سنوات.