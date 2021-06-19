بالصور.. قياس درجة حرارة وتوزيع كمامات في امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء– رضا السيد:

انطلقت اليوم السبت، امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا، متمثلة في التباعد بين الطلاب، وقياس درجة الحرارة، والتزام الجميع بارتداء الكمامة، وتوافر المطهرات، وعيادات طبية، وأطقم من التمريض.

وجرى تعقيم لجان الامتحانات البالغ عددها 12 لجنة بكافة الإدارات التعليمية، قبل دخول الطلاب وتجهيزها بشكل يراعي تقليل الكثافة الطلابية، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا.

وقال أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات بشكل يراعي التباعد الاجتماعي، وتزويدها بالكمامات والمطهرات، وتوزيعها على الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعقيم اللجان يوميًا قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأوضح مدير الإدارة في تصريح له اليوم، أن 309 طلاب وطالبات يؤدون الامتحانات اليوم بإدارة طور سيناء التعليمية بواقع 134 طالبًا وطالبة بالتعليم الفني الصناعي، و 31 بالتعليم الفني الزراعي، و 109 بالتعليم الفني التجاري، و 35 بالتعليم الفندقي، وذلك داخل 4 لجان.

وأكد أنه جرى منع دخول التليفونات داخل اللجان، تنفيذًا لتعليمات وكيل وزارة التربية والتعليم، لمنع الغش.

ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء 948 طالبًا وطالبة بكافة التخصصات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج"، داخل 12 لجنة، بينهم لجنة بإدارة أبوزنيمة وأخرى بإدارة أبورديس، و٣ لجان برأس سدر، و٤ لجان بإدارة طور سيناء ولجنة بإدارة سانت كاترين، ولجنة بإدارة نويبع، إضافة إلى تجهيز مركزين رئيسيين بمدن طور سيناء وأبوزنيمة، ويتبعهم ٥ مراكز فرعية.