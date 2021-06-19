144.57 ٪ معدل توزيع اللقاح في الإمارات.. العالم يتحصّن ضد «كورونا» بـ 2.5 مليار جرعة

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

عززت دولة الإمارات مكانتها الريادية في صدارة دول العالم من حيث نسبة جرعات لقاح «كوفيد19» الممنوحة بالمقارنة مع عدد السكان مع ارتفاع نسبة توزيع اللقاح بالدولة إلى ١٤٤.٧٪.



وعلى المستوى الدولي ارتفع عدد جرعات اللقاح الممنوحة إلى 2.5 مليار جرعة، مع اقتراب الهند من عتبة المليار جرعة، في حملة تطعيم لا مثيل لها في أي دولة في العالم.

وتستعد الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات «كوفيد19» كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.

وأكّد منسق جهود التصدي للفيروس في البيت الأبيض، أنّ واشنطن بدأت في شحن الجرعات. من جهة أخرى أعلنت إسرائيل، أنّها ستسلم السلطة الفلسطينية، مليون جرعة من اللقاحات قبل انتهاء صلاحيتها، مقابل حصولها على شحنة قادمة من اللقاحات المخصصة للسلطة.